Die Polizei fahndet nach einem Geisterfahrer, der am Donnerstag auf der Tauernautobahn einen Unfall verursacht hat. "Der Lenker ist gegen Mittag von der Asfinag-Autobahnmeisterei in Landskron falsch auf die Tauernautobahn aufgefahren. Dabei wurde das Fahrzeug am Heck von einem Lkw erwischt. Der Lenker hat auf der Autobahn umgedreht und ist in Richtung Villach oder Klagenfurt weitergefahren", erzählt Chefinspektor Hannes Hohenberger von der Autobahnpolizei Villach.

Die Fahndung war bisher nicht erfolgreich. Laut Exekutive handelt es sich bei dem Pkw um einen Peugeot 206, er ist silbern oder grau und am Heck stark beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut ersten Erkenntnissen niemand.