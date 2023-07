Mittwoch gegen zehn Uhr stürzte ein 65 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mit seinem E-Bike bei der Abfahrt auf einem Forstweg in Göriach in einer scharfen Linkskurve. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C7 in das LKH Villach geflogen.