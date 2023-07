Das bisher stärkste Reisewochenende des Sommers steht uns in Kärnten bevor. Denn sowohl in den Niederlanden als auch in weiteren drei deutschen Bundesländern beginnen die Ferien - und die werden erfahrungsgemäß für Urlaubsreisen in den Süden genutzt. Die Blechlawine dürfte also wieder quer durch Kärnten rollen.