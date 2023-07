Tiefe Trauer herrscht beim Flugsportverein Nötsch. Einer der Piloten ist am Sonntag bei einem tragischen Absturz mit seinem Segelflieger in den französischen Alpen ums Leben gekommen, wie der Verein der Kleinen Zeitung bestätigt. Der Mann ist gemeinsam mit drei weiteren Piloten sowie drei Segelfliegern von Kärnten nach Frankreich gereist. Die drei Kollegen sind am Montag wieder nach Hause gereist. Die Ursache für den Absturzt ist derzeit noch unklar. Wie die "Krone" berichtet, hörten Wanderer einen Knall. Sie mussten aber eine Stunde lang absteigen, um einen Notruf absetzen zu können. Für den Mann aus Kärnten kam jede Hilfe zu spät.