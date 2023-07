Weil sie einen wegfahrenden Zug noch erwischen wollte, rannte am Sonntag eine Frau am Hauptbahnhof in Villach diesem nach - und wurde vom fahrenden Zug zurück auf den Bahnsteig geschleudert und verletzt. Wie genau das passieren konnte, könne man sich nicht erklären, sagt Herbert Hofer, Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Kärnten. Denn mittlerweile ist der Platz zwischen Zug und Bahnsteig, in den die Frau mit ihrem Fuß laut Ermittlungen der Polizei geraten sein dürfte, extrem gering. "Aber es geht hier um Beton und Eisen, für einen Unfall reicht das leider trotzdem", sagt Hofer.