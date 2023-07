Die Familie Politzky zieht sich als Pächterin des Casino Hotel Velden zurück. Ab Oktober 2023 übernimmt Casinos Austria mit der Gastronomietochter Cuisino selbst die Führung des Hotels und aller angeschlossenen Gastronomiebetriebe. Manuel Politzky wird den Betrieb als Standortleiter mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterführen.

Für die Gastronomieszene bringt der Eigentümerwechsel eine wesentliche Veränderungen mit sich. Mit dem Caramé wird eines der besten Restaurants in Kärnten geschlossen.Das Hotel, der Club Switch und das Le Café werden weitergeführt.

Casino Direktorin Marion Roseneder dankt Familie Politzky für die langjährige, tolle Zusammenarbeit: "Julischka Politzky hat ihr gesamtes Berufsleben dem Casino Hotel gewidmet und nicht nur einen großartigen Betrieb aufgebaut, sondern auch viel für den Tourismusort Velden bewegt. Wir betreiben hier in Velden bereits die größte Casino Gastronomie Österreichs.“

Casinodirektorin Marion Roseneder mit Julischka und Manuel Politzky sowie Thomas Lichtblau, Geschäftsführer von Cuisino. © KK

Hotel als zweites Zuhause

Manuel Politzky hat schon seit seiner Kindheit tatkräftig im Familienbetrieb mitgearbeitet. Nach einer Koch- und einer Konditorlehre stieg er im Casino Hotel ein und ist seit 2015 als Geschäftsführer tätig. Er bleibt dem Casinoplatz treu, ab Herbst im Auftrag von Casinos Austria als Standortleiter. "Ich wünsche meiner Mutter nur das Allerbeste und viel Gesundheit für ihren wohlverdienten Ruhestand. Danke, Mama für alles, was ich von Dir gelernt habe und für unser gemeinsames Arbeitsleben. Das Casino Hotel war immer wie mein zweites Zuhause. Ich freue mich darauf, nun als Standortleiter von Cuisino noch enger mit meinen Nachbarn und zukünftigen Kolleg:innen vom Casino Velden zusammen zu arbeiten.“

50 Jahre Erwerbstätigkeit

1991 übernahm Julischka Politzky mit ihrem damaligen Ehemann als Pächterin die Verantwortung für Casino Hotel, Le Café und American Bar (jetzt SWITCH). 2005 eröffnete sie das Restaurant Caramé mit ihrem Partner Günter Faderl; von Beginn an Patron des Restaurants, das mittlerweile mit vier Hauben ausgezeichnet ist. Mit einem modernen Hotelzubau und Seminarraum rundete sie 2007 das Hotel- und Gastronomieangebot am Casinoplatz ab. "Ich bin nun fast 50 Jahre erwerbstätig, 40 Jahre selbständig und eigentlich seit sechs Jahren im Ruhestand. Voll Dankbarkeit blicke ich auf die Höhen und Tiefen, die das Dasein als Gastronomin mit sich bringt, zurück. Nun ist es aber höchste Zeit, die Sommer am wunderschönen Wörthersee zu genießen und auch mal Urlaub zu machen“, schmiedet Julischka Politzky schon Pläne für ihre wohlverdiente Pension.