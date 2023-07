Wenn ein Walter Lang heute auf der Straße angesprochen wird – woran erinnern sich die Menschen?

Walter Lang: Zu 20 Prozent an mich als Stadt-Politiker, zu 80 Prozent heißt es aber: "Ah, der Herr Lang, Sie waren ja der Obmann des EC VSV.“ Das ist nicht nur in Villach so, sondern in ganz Kärnten. Das zeigt, welche Strahlkraft der Verein besitzt.