Ein 28-jähriger Mann aus Rumänien lenkte seinen Pkw am Dienstag gegen 20 Uhr auf dem Weinbergweg, Gemeinde Finkenstein am Faaker See. Ein Paar aus Wien, ein 40-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau, fuhren mit ihrem Mountainbike in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Aus bisher unbekannter Ursache touchierte die 38-Jährige mit ihrem Fahrrad den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Pkws und stieß mit ihrem Kopf gegen den oberen Türbereich der Fahrerseite. Die Frau kam zu Sturz und blieb am Bauch liegend auf der Fahrbahn liegen.

Sie trug keinen Fahrradhelm und erlitt leichte Verletzungen. Die 38-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem C11 ins LKH Villach verbracht. Ein Alkomatentest beim Pkw-Lenker verlief negativ.