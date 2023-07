Tragödie in Kärnten

Unbeteiligter Autolenker kam bei Verkehrsunfall ums Leben

Frau kollidierte am Dienstag in Villach mit einem Lkw. Dabei wurde dieser so schwer beschädigt, dass er nicht mehr steuerbar war und er frontal gegen ein weiteres Auto krachte. Dessen Lenker (44) kam dabei ums Leben.