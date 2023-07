Die Umbauarbeiten im ehemaligen Hofwirt laufen aktuell auf Hochtouren. Die Zeit drängt, denn Julian Mullen möchte sein Irish-Pub schon am Samstag dort eröffnen. "Wir freuen uns darauf, das ehemalige Traditionsgasthaus, das bei so vielen Villachern schöne Erinnerungen wachruft, zu beleben", sagt Mullen. Der Ire hat gerade erst im März ein Irish-Pub in Leoben eröffnet und betreibt auch ein Lokal in Klagenfurt.