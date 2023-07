Es ist ein Beruf, den Anna-Maria Kuchler "nicht am Schirm hatte", wie sie sagt. Doch als sie einmal einen Online-Artikel über einen Zugführer gelesen hat, dachte sie sich, warum nicht. "Ich habe mit Bekannten gesprochen, die diesen Beruf ausüben und habe es dann gewagt. Ich bereue keine Sekunde", sagt die 26-Jährige, die nach der Matura an einer HLW in der Gastronomie und im Einzelhandel gearbeitet hat.