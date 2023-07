Ein heftiges Unwetter mit Starkregen führte Samstagabend im Gemeindegebiet von Afritz am See zu einem Großeinsatz. Binnen kürzester Zeit wurde gegen 18 Uhr die Millstätter Bundesstraße (B98) im Ortsgebiet überflutet. Knapp eine halbe Stunde später kam es in weiterer Folge zu einem Murenabgang im Bereich Untersee 4, wodurch die B98 durch Geröll verschüttet und für den Verkehr unpassierbar wurde. Die Straße musste auf einem Abschnitt gesperrt werden. Es gingen weitere Muren und kleinere Erdrutsche ab. Die kritische Situation dauerte laut Polizei bis ca. 19 Uhr.

Libelle auf Erkundungsflug

Zwischenzeitig wurde gemeldet, dass mehrere Personen in einer Fischerhütte im Gefahrenbereich durch Murenabgänge eingesperrt waren. Deshalb wurde der Polizeihubschrauber "Libelle" umgehend zu einem Erkundungsflug angefordert. Es stellte sich in der Folge heraus, dass sich die Personen selbständig aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit bringen konnten.

Die Straßensperre auf der B98 konnte erst kurz vor 1.15 Uhr aufgehoben werden. Personen seien keine zu Schaden gekommen, jedoch entstand ein Sachschaden durch Wassereinbrüche in Keller, sowie Erdrutsche im gesamten Unwettergebiet in bisher unbekannter Höhe.

Die Freiwilligen Feuerwehr Feld am See stand mit drei Fahrzeugen und 36 Kräften, die FF Afritz am See mit drei Fahrzeugen und 34 Kräften, Die FF Arriach mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten, sowie die FF Einöde-Winklern mit zwei Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz.

Der Katastrophenreferent der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land, sowie der Bürgermeister der Gemeinde Afritz am See koordinierten den Katastropheneinsatz.

Die Feuerwehr stand auch im Strandbad Ferndorf im Einsatz. Wie die Wasserrettung Einsatzstelle Ferndorf auf Facebook postet, wurde im Bereich des Strandbades ein Bach verklaust. Dieser fließt in das Strandbad und trat über die Ufer.