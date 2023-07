In der Nacht auf Samstag um 03.30 Uhr rief ein 16-jähriger Villacher den Polizeinotruf an und gab an, er sei gerade überfallen und verletzt worden. Der Jugendliche gab an, dass er von zwei ihm bekannten 17-Jährigen mit einem Messer bedroht und geschlagen wurde. Einer der beiden, ein ungarischer Staatsbürger, soll ihm dabei ein Messer an den Hals gehalten und ihn mit dem Umbringen bedroht haben. Dabei soll es um die Eintreibung von Geldschulden, die der 16-Jährige bei einem der 17-Jährigen hat, gegangen sein. Die beiden Tatverdächtigen stahlen dem 16-Jährigen im Anschluss das Handy, 70 Euro Bargeld, die Jogginghose und einen Kapuzenpullover.

Nach eingeleiteter Fahndung wurden die beiden 17-Jährigen in der Nähe des Tatortes angehalten. Neben den geraubten Gegenständen konnten die Polizisten noch zwei verbotene Messer und einen Schlagring bei den Jugendlichen sicherstellen. Einer der 17-jährigen, der ungarischer Staatsbürger, mit Wohnort im Bezirk Villach-Land, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Beide tatverdächtigen 17-Jährige werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.