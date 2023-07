Das arrivierte Cafe-Restaurant Holder in Bleiberg-Kreuth hat seit Ende Juni geschlossen. Grund dafür ist, dass sich Eigentümer Johann Holder in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der Abschied fiel nach 25 Jahren aber alles andere als leicht. Am 1. Juli wurden die Stammgäste noch einmal zu einem "Restltrinken" geladen. Im Zuge dieser Veranstaltung wurde dem Vollblutwirt von Bürgermeister Christian Hecher eine Ehrenurkunde überreicht. "Wir wünschen Hansi alles Gute in der Pension und sprechen ihm und seiner Frau Suzana für die 25-jährige, äußerst erfolgreiche Betriebsführung höchste Anerkennung aus", sagt Hecher.

Bekanntheitsgrad erreichte Holder nicht nur durch das gute Essen, sondern auch durch die zahlreichen Karten-Turniere, die regelmäßig in seinem Gasthaus veranstaltet wurden. Seine bewährte Tipp-Toto-Kartenrunde soll nicht aufgelassen, sondern in einem anderen Lokal der Marktgemeinde fortgeführt werden, heißt es.