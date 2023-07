Eine 53 Jahre alte Villacherin vergaß am Freitagabend in ihrer Wohnung einen Topf mit Speisefett auf dem eingeschalteten Herd und ist danach eingeschlafen. Das Fett dürfte sich entzündet haben und der Bereich des Herdes stand in Flammen.

Bei der Hauptfeuerwache (HFW) Villach ging gegen 22.40 Uhr der panische Anruf einer Frau ein, die Bewohnerin soll noch in der brennenden Wohnung eingeschlossen sein. Bei Eintreffen der HFW und Freiwilligen Feuerwehr Perau mit 41 Kameradinnen und Kameraden, konnte die 52-Jährige bereits von zwei Polizisten aus der Wohnung befreit werden.

Der 21-jährige Sohn der Frau versuchte erfolgreich, mit einem Handfeuerlöscher aus dem Stiegenhaus den Brand zu bekämpfen. Danach übernahm die Feuerwehr und löschte den wieder aufgeflammten Brand rasch, die verbrannten, teilweise noch glosenden Küchenteile wurden demontiert und ins Freie gebracht.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden.