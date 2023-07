Rund 3400 Hunde sind im Villacher Stadtgebiet offiziell gemeldet. Viele von ihnen genießen in den Sommermonaten gerne ein erfrischendes Bad – so wie Menschen. Nur: Die Möglichkeiten, mit dem Vierbeiner ins kühle Nass zu springen, sind generell sehr beschränkt. Die Stadt Villach möchte dies ändern und startete nun am Silbersee einen Versuch.



Erstmals gibt es einen eigenen Uferbereich, den man mit Hunden benützen darf. Bisher waren die Tiere am Silbersee generell verboten. Die hundefreundliche Zone befindet sich beim westseitigen Parkplatz des Sees. Sie ist in Richtung Parkplatz eingezäunt und auf zwei Seiten mit einer Hecke begrenzt.