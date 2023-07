70 Tonnen Fleisch pro Woche werden bei der Villacher Fleischerei Ilgenfritz verarbeitet. Weil der Schlachthof in der Sankt-Josef-Straße mittlerweile aber in die Jahre gekommen ist, stehen nun Veränderungen an. "Nach 34 Jahren ist eine Kernsanierung notwendig, deshalb werden wir den Schlachthof vorübergehend in die Steiermark auslagern. Das betrifft allerdings nur die Arbeitsschritte, ansonsten gibt es keinerlei Änderungen", betont Chef Karl Ilgenfritz junior. Drei Mitarbeiter seien betroffen, ihre Dienstverträge wurden laut Ilgenfritz junior einvernehmlich aufgelöst. Das Villacher Geschäft bleibt wie gewohnt geöffnet, auch für die rund 150 Partner, die Ilgenfritz beliefert, werde sich nichts ändern, heißt es.