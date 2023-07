Eigentlich ist Mirna Serdarevic eine Autonärrin. 2019 eröffnete sie gemeinsam mit ihrem Vater in der Heidenfeldstraße 5 in Villach die Autowerkstatt "R.T.M. Auto". Ihre zwei Labradorhunde Marley und Tina haben sie nun aber dazu inspiriert, einen weiteren Geschäftsweg einzuschlagen. Da war es naheliegend, das neue Unternehmen gleich nach den beiden Hunden zu benennen. "Marley und Tina" bietet gesundes Futter für Hunde und Katzen, hergestellt von der 27-jährigen Geschäftsführerin selbst. "Das Futter wird aus rein biologischen und regionalen Zutaten selbst gekocht. Es hat den Vorteil, dass es leichter verträglich ist", sagt Serdarevic, die die Rezepte in Zusammenarbeit mit Tierärzten entwickelt hat.