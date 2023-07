Ein großes Polizeiaufgebot sorgt in Villach für Aufsehen: Am Montagnachmittag fanden Im Stadtgebiet an mehreren Orten gleichzeitig Razzien statt. Vor mehreren Lokalen wurden bewaffnete Cobrabeamte gesehen. Ihre Ziele waren unter anderem eine Pizzeria und ein Kebab-Laden. Offenbar fanden aber auch Hausdurchsuchungen in Privatwohnungen statt. Dem Vernehmen nach soll es sich um einen Schlag gegen die Suchtgiftszene handeln. Auch Spürhunde waren vor Ort. Aufgrund der Dimension des Einsatzes ist jedoch fraglich, ob es ausschließlich um Drogen ging.

Vonseiten der Polizei hielt man sich Montagnachmittag bedeckt. Es wurde lediglich ein Einsatz bestätigt. "Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, gibt es heute dazu keine Auskunft", sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Auch Karl Schnitzer, Leiter der Suchtgiftgruppe im Landeskriminalamt, wollte nichts zu dem Einsatz sagen.

"Cobra" im Einsatz © klagenfurt_elite

Polizei bei Kaserne

Mehrere Polizeiautos wurden zudem bei der Rohrkaserne in Villach gesehen. Laut Militär-Sprecher Christoph Hofmeister gab es in der Kaserne keinen Einsatz, es handelte es sich dabei lediglich um eine "normale Zusammenarbeit zwischen dem Bundesheer und der Polizei". Dass der Polizeikonvoi von der Kaserne aus gestartet sein soll, wurde ebenfalls nicht bestätigt.

Einsatz geht weiter

Der Einsatz wird heute, Dienstag, fortgesetzt. Gerüchte, wonach es sich nicht nur um eine Razzia in der Drogenszene handelt, sondern es auch um Menschenhandel und organisierte Kriminalität gehen soll, will die Landespolizeidirektion nicht kommentieren. Wann die Polizei nähere Informationen zu der Polizeiaktion bekannt geben kann, hänge von deren Verlauf und den Ergebnissen ab.

Erst im Frühjahr gelang der Polizei in Villach ein Schlag gegen die Drogenszene. Ein Villacher Gastwirt und fünf weitere Beschuldigte sitzen seit Anfang April in Untersuchungshaft. Ihnen wird Suchtgifthandel im großen Stil vorgeworfen.