In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Polizei um 4.30 Uhr zu einem Familienstreit in eine Villacher Wohnung gerufen. Eine 43-Jährige und ihr 47-jährige Freund gerieten in Streit. Die Frau rastete aus und warf mehrere Messern nach ihrem Freund. Dabei wurde er an der rechten Wade verletzt. Daraufhin hat sie die Wohnung verlassen.

Die 43-Jährige konnte wenig später in der Nähe der Wohnung gefunden werden. Gegen sie wurde ein Betretungsverbot für die Wohnung sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Frau angezeigt.