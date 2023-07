Dieses Wochenende verspricht nicht nur heißes Wetter, sondern auch "heißen" Verkehr auf den Straßen Österreichs. Davor warnen ÖAMTC und Arbö. Grund dafür ist nicht nur der Ferienbeginn in Ostösterreich, sondern auch die Formel 1 in Spielberg sowie drei Konzerte in Wien. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Autofahrer viel Geduld auf den Straßen Österreichs brauchen. So auch in und um Kärnten.

Für tausende Schüler hieß es am Freitag "ab in die wohlverdienten Sommerferien". Da sich viele Reisehungrige gleich nach der Zeugnisvergabe Richtung Süden aufmachen werden, erwartet der Arbö am Freitagnachmittag unter anderen auf der A2 Südautobahn lange Verzögerungen.

Am Samstag, dem traditionellen Hauptreisetag, wird sich das Verkehrsgeschehen auf die klassischen Staustrecken Richtung Süden konzentrieren. Erwartet werden Staus ab dem Vormittag bis in den späten Nachmittag. Betroffen sein werden in und um Kärnten besonders die Karawankenautobahn (A11), vor allem vor dem Karawankentunnel, die Tauernautobahn (A10) auf der Tauernscheitelstrecke sowie zwischen dem Katschbergtunnel und Villach. Rechnen muss man aber auch mit Blockabfertigung, insbesondere vor Tunnelportalen.

Vor allem rund um die Grenzen, wie vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn und in Arnoldstein (A2) werden Autofahrer viel Geduld brauchen. "Falls möglich, sollten Autofahrer reisestarke Tage meiden und Alternativrouten wählen", so der Arbö.

Großer Stau steht noch bevor

Mit dem Start in die Ferien in Ostösterreich (1 - 2. Juli) bleibt im Normalfall das große Staugeschehen auf den Transitrouten noch aus. Das Verkehrsaufkommen steigert sich anschließend sukzessive mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich (8 - 9. Juli). Den Höhepunkt der Reisewelle prognostizieren die ÖAMTC-Experten für Ende Juli und Anfang August, denn da beginnen die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg und es muss mit langen Blechkolonnen gerechnet werden.

In den letzten Jahren haben sich die Reiseströme zwar zum Teil auch auf andere Wochentage verlagert, jedoch bleibt der Hauptreisetag der Samstag. Speziell bei Schlechtwetterphasen verlagerten sich die Rückreiseströme in den vergangenen Jahren aber schon auf den Donnerstag.

Die Rückreisewelle hat ihre Höhepunkte ab Mitte August nach dem "Ferragosto"-Wochenende sowie in den ersten beiden September-Wochenenden (Ferienende West- und Südösterreich, Bayern und Baden-Württemberg).

Einen Überblick über die stärksten Reisewochenenden und die jeweils betroffenen Strecken gibt es auf https://www.oeamtc.at/staukalender.

Formel 1 in Spielberg sorgt für heiße Reifen

Dieses Wochenende werden Max Verstappen und Co. beim Formel 1 Grand Prix am Red Rull Ring in Spielfeld die Reifen zum Glühen bringen. Zehntausende werden den Piloten zujubeln. Ein Großteil der Fans wird zu diesem sportlichen Großereignis mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Stauungen werden während des gesamten Wochenendes zu erwarten sein. Staus werden unter anderem auf der Spielberger Straße sowie auf den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen erwartet. Auch auf der Murtal Schnellstraße (S36), vom Knoten St. Michael (A9) kommend, wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mitarbeiter vor Ort leiten die Autofahrer zu nächstgelegenen Parkplätzen weiter.