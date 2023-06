Erneuter Wechsel im einzigen Traditionsgasthaus der Villacher Innenstadt. Der Brauhof bekommt nach nur eineinhalb Jahren schon wieder einen neuen Geschäftsführer. Georg Klammer, vormals Haubenkoch im Werzer's in Pörtschach, will sich beruflich neu orientieren und macht die Führungsposition frei. "Ich wollte den Brauhof strategisch neu aufstellen. Aufgrund der aktuellen Personalsituation in der Gastronomie bin ich letztlich aber vielfach in der Küche gestanden. Die Branche hat sich komplett verändert und so hat es keinen Spaß mehr gemacht", sagt er.