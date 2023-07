Ein Fall des „Snusens“ an einer Kärntner Privatschule hat Folgen. Weil ein 16-jähriger Schüler der Kärntner Tourismusschule KTS Villach am Gang dabei beobachtet wurde, wie er eine Dose „Thunder Black Snus“ weitergegeben hatte, soll er Ende Mai vom Direktor als „Dealer“ bezeichnet und folglich in Anwesenheit seiner Mutter aufgefordert worden sein, die Schule zu verlassen. Nicht nur für den Tag, sondern dauerhaft.

Die Privatschule hat den Ausbildungsvertrag – eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen Eltern und Schule – mit sofortiger Wirkung aufgelöst. „Mein Sohn wurde vom Direktor aufgefordert, seine Sachen zu packen, da dieser sonst die Kriminalpolizei einschalten würde. Mein Sohn hat daraufhin also sein Hab und Gut unter Tränen in einen schwarzen Plastiksack gestopft und die Schule verlassen. Einen Schüler derart vorzuführen, ist eine Frechheit“, sagt der Vater.