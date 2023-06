Zwei Tage lang war das Bunkermuseum am Wurzenpass in Kärnten ein riesiges Trainingslager: 34 Soldaten des Jägerbataillons 26, darunter zwei Frauen, übten nach den Anweisungen von sechs Ausbildnern in der Anlage den Stellungskampf, berichtet Andreas Scherer, Chef des Bunkermuseums.