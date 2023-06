Seit rund zwei Jahren schon steht das Traditionsgasthaus "Zur Post" in Latschach in der Gemeinde Finkenstein um 1,49 Millionen Euro zum Verkauf. Bis dato konnte sich aber kein neuer Inhaber finden lassen. "Wir hatten einen Interessenten, dieser ist aber abgesprungen", bedauert Betreiber Martin Slamanig. Er befindet sich bereits in Pension und hofft weiterhin, bald einen Käufer für das Objekt zu finden. "Je früher, desto besser", sagt er.