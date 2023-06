"Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein!" Diese Worte stehen in Form einer Stickerei beim Eingang von Erika Ebner, Pöllingerstraße 15 in Treffen. Glück hatte die Familie am 29. Juni 2022 keines. Genau vor einem Jahr trat vielmehr der Pöllingerbach nach einem furchtbaren Unwetter über die Ufer und verwüstete die Häuser der Ebners und die gesamte Gemeinde Treffen.