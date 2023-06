"Das Leben ist geil!", davon ist Walter überzeugt. Noch "geiler" wäre es nur noch mit der richtigen Frau an seiner Seite. Nach zwei Jahren des Single-Daseins reicht es dem 54-jährigen Villacher und obwohl er nichts erzwingen möchte, würde er sich "jetzt gerne finden lassen".

Walter liebt das Leben und kostet es gerne aus: "Ich möchte jeden Tag alle sieben Sinne einsetzen, will am Abend spontan in den See springen oder in ein Café oder eine Buschenschenke fahren. Hauptsache etwas unternehmen." Der Vater zweiter erwachsener Kinder, mit denen er ein gutes Verhältnis hat, ist gerne unterwegs, er reist gerne. "Am liebsten in Europa, Busreisen sind optimal. Hier ist es schon so schön, da muss man nicht nach Bali fliegen."

© KK/Privat

Der junggebliebene 54-Jährige hält sich gerne fit - körperlich wie geistig. Nach seiner Arbeit im sozialen Bereich schwingt er sich auf sein Fahrrad oder läuft eine Acht-Kilometer-Runde. "Ich schaue auf meinen Körper, viele lassen sich gehen." Am Wochenende wird auch das Tanzbein geschwungen, früher mehr Salsa und Bachata, inzwischen auch einmal ein flotter Discofox in der Tenne in Krumpendorf.

"Gegessen wird zu Hause"

Aber auch im Kopf will Walter jung bleiben. "Ich lese gerne, vor allem Bücher über den Menschen, über Körpersprache, über Kommunikation." Und die ist ihm besonders wichtig, denn "leider geht sie schnell verloren". Essenziell sei auch beidseitiges Vertrauen. "Ich bin nicht eifersüchtig. Natürlich kann auch jeder etwas alleine unternehmen. Aber, wie heißt es so schön? Gegessen wird zu Hause."

Walter sucht eine Frau, mit der er gemeinsam lachen kann. Um die 45 Jahre alt sollte sie sein, wichtiger sei ihr geistiges Alter, dass sie sich fit hält und mit beiden Beinen im Leben steht. Kinder und Tiere sind für den Villacher kein Problem. Sie sollte Nichtraucherin sein und eher weniger Alkohol trinken. "Lieber wären mir keine oder weniger Tattoos und Piercings." Die Haarfarbe ist dem reiselustigen 54-Jährigen egal, das Gesamtbild muss sich für ihn stimmig anfühlen. "Ich will sie anschauen und alles rund herum vergessen. Die Harmonie muss einfach stimmen." Seine Zukünftige dürfte auch gerne - wie er selbst - "esoterisch angehaucht" sein.