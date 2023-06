Niemand kann in die Zukunft blicken. Nicht einmal in den großen nordamerikanischen Profisport-Ligen, die alljährlich ihren Draft veranstalten. Und sich penibelst darauf vorbereiten. Die Klubs, gebrieft von hunderten Scouts bzw. Vielwissern, sichern sich die Rechte an Talenten. Das kann gut gehen. Oder auch schief. In der NHL hatte etwa das Auswahlverfahren 1999 historische Ausmaße.