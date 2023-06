In der Nacht auf Dienstag bedrohte ein 38-jähriger syrischer Staatsangehöriger am Bahnhofsplatz in Villach drei weitere syrische Staatsangehörige mit dem Umbringen. Dieselbe Person steht im Verdacht, bereits am Vortag eine Handtasche in einem Kleidergeschäft in der Villacher Innenstadt gestohlen zu haben.

Nach einer eingeleiteten Funkfahndung konnte der Verdächtige im Bereich des Hauptbahnhofes angetroffen werden, heißt es von der Polizei. Er wurde zur Vernehmung in die Polizeiinspektion Hauptplatz gebracht. Im Zuge der Amtshandlung konnte noch weiteres Diebesgut bei der Person gefunden werden, es konnten ihm noch weitere Straftaten nachgewiesen werden.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 38-Jährige angezeigt.