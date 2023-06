Gefährliche Situation auf der Tauernautobahn. "Am Dienstag um 3.30 Uhr meldete die Asfinag-Verkehrszentrale einen schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der A 10 Tauernautobahn im Portalbereich der Unterflurtrasse St. Andrä in Villach", berichtet die Hauptfeuerwehrwache Villach. Doch bald konnte vorsichtige Entwarnung gegeben werden. "Als der technische Zug der Feuerwache am Einsatzort eingetroffen ist, konnte schnell erkannt werden, dass keine Person mehr im Fahrzeug eingeklemmt ist."

Ein 35-jähriger Mann aus der Steiermark war am Dienstag gegen 3.30 Uhr mit seinem Pkw auf der A 10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg auf der ersten Fahrspur unterwegs. Im Bereich der Unterflurtrasse St. Andrä, im Stadtgebiet von Villach, kam er aus unbekannter Ursache rechts ab und prallte frontal in den Aufpralldämpfer zu Beginn der Unterflurtrasse. "Der Lenker wurde von Rettung und Notarzt versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht", berichtet die Polizei.

Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr abtransportiert. Es kam zu einer Totalsperre der A 10 im Unfallbereich für die Dauer der Bergung. Im Einsatz standen die Feuerwehren Villach, Vassach und Wernberg.