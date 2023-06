Seit dem Frühjahr hat das Futterhaus in Villach geschlossen. Der frühere Franchisenehmer Peter Henning macht nun sein eigenes Ding. Im August soll sein Geschäft namens "Tierfreund" an einem neuen Standort im GAV-Center eröffnen. "Wir bieten alles, was zum Haustier dazugehört, wie Tiernahrung und Tierzubehör", so der Unternehmer. Die Verkaufsfläche beträgt rund 350 Quadratmeter. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten, die Eröffnung ist mit August geplant.