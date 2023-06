Am 14. Juni gegen 23.30 Uhr wollte ein bislang unbekannter Täter mit zwei in Stoff eingewickelten Steinen die Auslagenscheibe eines Juweliergeschäfts in Villach einschlagen, um Uhren zu stehlen – dieser Coup misslang. Dabei wurde er allerdings von der Videoüberwachung des Geschäfts aufgezeichnet.

Nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung werden nun Lichtbilder des Mannes veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen sind an das Kriminalreferat der Stadt Villach unter der Telefonnummer 059133/26 3333 zu richten.