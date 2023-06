Am Sonntag gegen 20.30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Wolfsberg eine Anzeige ein, wonach bei der Volksschule St. Stefan mehrere Jugendliche (darunter auch ein 12-jähriger Bursche) Alkohol konsumieren würden

Vor Eintreffen der Beamten ergriffen die Jugendlichen die Flucht und hinterließen mehrere alkoholische Getränke, diverse Duftflaschen, Lebensmittel sowie ein Mobiltelefon. Zudem wurde eine Tragtasche mit der Werbeaufschrift eines Einkaufsmarktes wahrgenommen, weshalb Bedenken zur Anschaffung der Artikel aufkamen.

Geständnis

Weil bei einem Einkaufsmarkt in der Gemeinde Wolfsberg am 20. Juni ein Einbruchsdiebstahls-Versuch verübt wurde, wurde dort Nachschau gehalten. Dabei wurde festgestellt, dass in diesen unmittelbar davor durch die vordere Eingangstüre, eingebrochen wurde. Schließlich wurden die Tatverdächtigen, zwei 14-jährige weibliche Jugendliche aus dem Bezirk Wolfsberg, ausgeforscht. Bei der Erstbefragung zeigten sich beide Mädchen geständig. Eine Atemluftüberprüfung verlief bei beiden positiv. Sie wurden angezeigt.