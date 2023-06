In der Nacht auf Sonntag gegen 00.30 Uhr kam ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Arnoldstein im Bezirk Villach-Land nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stürzte in eine zum Gailitzbach abfallenden Böschung. Das Fahrzeug blieb in den Bäumen hängen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein mit einem Bergungskran geborgen werden.

Der Pkw-Lenker blieb dabei wie durch ein Wunder unverletzt. Ein bei ihm durchgeführte Alkomatentest ergab eine starke Alkoholisierung. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.

In Ferienhaus gekracht

Etwa drei Stunden später kam es zu einem weiteren Unfall eines betrunkenen Pkw-Lenkers bei Pichlern. Hier war ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte seinen Pkw auf der B95 von Feldkirchen kommend in Richtung Himmelberg. Auf Höhe Pichlern kam er mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Lärmschutzeinrichtung und die Hausmauer eines unbewohnten Ferienhauses, wodurch diese erheblich beschädigt wurden.

Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Durch den automatisch vom Fahrzeug ausgelösten Notruf via E-Call wurde ein Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Himmelberg, Waiern, Feldkirchen sowie der Rettung und NEF Feldkirchen ausgelöst.

Die Bergung des Fahrzeuges musste auch in diesem Fall mit einem Kran durchgeführt werden. Der durchgeführte Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde dem 28-Jährigen vorläufig abgenommen.