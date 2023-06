Der friaulische Rettungsdienst war in der Nacht auf Samstag mit der Suche nach fünf Kärntner Wanderern beschäftigt, die in der Gegend der Slizza-Schlucht bei Tarvis in Schwierigkeiten geraten waren. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, nachdem die Gruppe bei der Polizeizentrale in Thörl-Maglern um Hilfe gebeten hatte. Die Wanderer wurden wohlbehalten gefunden und konnten inzwischen nach Kärnten zurückkehren.

Die Retter suchten noch in den Nachtstunden die Schlucht ab, konnten die Gruppe aber nicht lokalisieren. Die Telefonnummer des Anrufers war nicht mehr erreichbar, teilte der Rettungsdienst der APA mit. Die Suche wurde Samstagfrüh bei Tageslicht fortgesetzt.

Schließlich erreichte die italienische Polizei einen der Wanderer am Telefon. Dieser berichtete, er habe um Hilfe gebeten, da ein Mitglied der Gruppe in einen Bach gestürzt sei. Der Mann konnte sich jedoch selbst in Sicherheit bringen. Die Gruppe verbrachte die Nacht im Freien, konnte jedoch danach bei Tageslicht zu ihren Autos zurückkehren. Die Wanderer seien inzwischen bereits in Kärnten, teilten die Retter mit.