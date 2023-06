Ein tödlicher Badeunfall hat sich Freitagabend am Faaker See ereignet. Eine 70 Jahre alte Frau aus Villach ging kurz nach 19 Uhr in Drobollach schwimmen. Als der Ehemann rund 20 Minuten später zur Zugangsstelle am See kam, konnte er die Frau nirgends sehen. Am Ufer lag ihre Badetasche. Der Mann schlug Alarm.

"Über die Landesalarm- und Warnzentrale wurde eine Suchaktion mit Rettungsbooten und Tauchern eingeleitet", heißt es Samstagmorgen vonseiten der Polizei. Erst um 21.20 Uhr konnte die vermisste Frau in einer Tiefe von 3,5 Metern circa 30 Meter vom Ufer entfernt gefunden und geborgen werden. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben leider erfolglos, der anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod der 70-jährigen Villacherin feststellen.

Wasserrettung und Feuerwehren standen im Einsatz. Auch der Polizeihubschrauber Libelle wurde angefordert.

Erst in der Vorwoche ereignete sich ein tödlicher Badeunfall in Kärnten. Ein Wiener war am Wörthersee bei einer Schwimmrunde mit seiner Frau ertrunken.