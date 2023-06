Im Jahr 2008 war er Praktikant im Kärntner Landesstudio und hat dort hinter den Kulissen am Bachmannpreis mitgearbeitet. "Da las ein Autor, der mich mit seinem Humor total in den Text geholt hat", erinnert sich Peter Fässlacher an den Auftritt von Tilman Rammstedt, der mit einem Auszug aus seinem Roman "Der Kaiser von China" für Heiterkeitsausbrüche bei Juroren und Publikum sorgte und schließlich mit dem Bachmannpreis ausgezeichnet wurde: "Dass Literatur so witzig und gleichzeitig so klug sein kann, hat mich fasziniert." Und zwar so sehr, dass ein Autogramm des Autors an der Wand von Peter Fässlachers Wiener Wohnung hängt und er noch immer "ein- oder zweimal im Jahr den Text liest".