Floorball gehört in Kärnten zu den beliebtesten Breitensportarten und auch die heimischen Vereine erfreuen sich über große Teilnehmerzahlen in allen Altersklassen. Villach gilt dabei als eine richtige Vorreiterstadt bei der Entwicklung des Sports, der in Schweden entwickelt wurde und sich in Skandinavien, Tschechien oder auch der Schweiz regelrecht zum Volkssport mit professionellen Strukturen vom Nachwuchs bis hinauf in den Seniorenspielbetrieb entwickelt hat. Der VSV ist heimischer Rekordmeister, im Nachwuchs dominieren die Villacher und Lokalrivale KAC die österreichischen Ligen.