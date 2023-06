Szenen brutaler Gewalt spielten sich Samstagnacht in Villach ab. Am Montag erstattete eine 41-jährige Villacherin Anzeige bei der Polizei, nachdem sie von ihrem ehemaligen Lebensgefährten angegriffen wurde. Bei einem Streit in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe der 46-jährige Mann sie gewürgt, ihr einen Kopfstoß versetzt und sie anschließend mehrmals getreten. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, begab sich am Montag in ärztliche Behandlung und informierte anschließend die Polizei.

Es wurde ein Annäherungs- sowie ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der Mann wird angezeigt.