In der 10. Oktoberstraße in Völkermarkt eröffnete vor Kurzem ein 24-Stunden-Store. Die Betreiber Kevin Kawalirek (32) aus Köstenberg bei Velden und Christian Wolf (31), welcher gebürtig aus Niederösterreich im Bezirk Mödling stammt, lernten sich bei einer Unternehmensgründung kennen. Im Jahr 2018 wurde der erste "Creen & Friends"-Store in Klagenfurt eröffnet. Heuer im April folgte ein weiterer Store in St. Veit.

"Die Idee in Völkermarkt ein Geschäft zu eröffnen rührt daher, dass Christian hier bereits einen Betrieb führt. Wir waren beide der Meinung, dass es hier im Bezirk genau so eine Art von Geschäft braucht", sagt Kawalirek. Schwerpunkt des Sortiments sind Cannabis-Produkte jeglicher Art, welche zu 80 Prozent in Schiefling am Wörthersee produziert werden. Der Rest wird in Graz und Fürstenfeld erzeugt. Vor Ort gibt es auch Getränke und kleine Snacks sowie Hygieneprodukte. Diese können rund um die Uhr aus den Automaten im Geschäft gekauft werden.

Regelmäßige Kontrollen

Im Fokus steht für die beiden Unternehmer, mit ihren Produkten Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu unterstützen. Der Vertrieb der Cannabis-Waren ist legal und wird durch regelmäßige Charge-Analysen durch Partnerlabore, der AGES und der Polizei kontrolliert.

Der Store ist durchgehend geöffnet und ist unter office@creed.at und 0660/666 08 26 erreichbar.