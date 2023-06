"Manchmal schlägt das Leben voll zu", sagt Armin Birner und lacht, als er seine Lebensereignisse in den vergangenen und den kommenden Wochen zusammenfasst. Und die Bilanz ist beeindruckend: Am 1. Juni hat er die Abteilungsleitung der Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am LKH Villach übernommen, am 12. Juni seinen 40. Geburtstag gefeiert und im Juli wird sein zweites Kind zur Welt kommen.