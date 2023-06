Rätsel gibt der Polizei ein Vorfall in einem Unternehmen in Villach auf: Samstagabend attackierte ein 44-jähriger Slowene, der in dem Betrieb angestellt ist, plötzlich einen dort anwesenden 18-jährigen bosnischen Verwandten des Firmenchefs mit einem Messer. Der Tatverdächtige fügte diesem eine Schnittwunde im Unterarm zu. Das Motiv ist derzeit völlig unklar.

Ins Krankenhaus gebracht

Der Tatverdächtige verließ daraufhin die Firma, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Der Verletzte wurde vom Firmenchef mit einer leichten Verletzung in das LKH Villach gebracht. Der genaue Hergang bzw. die Umstände dieses Vorfalles sind laut Polizei noch nicht gänzlich geklärt und deshalb noch Gegenstand der Ermittlungen. Es wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt.