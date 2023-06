Brandalarm am Samstag gegen 19.25 Uhr in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See: In einem Gartenhaus war es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen. In weiterer Folge wurde durch den Brand das betreffende Gartenhaus sowie ein benachbartes Gartenhaus vollständig zerstört.

Haus bewohnbar

Ebenso griffen die Flammen auf die Fassade und den Dachstuhl des Wohnhauses auf dem brandauslösenden Grundstück über. Durch den Vorfall wurden der Brandentdecker und der Nachbar mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das vom Brande betroffene Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Im Einsatz standen sechs Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen.