Dass Betrüger ihr "Diebesgut" bei einer öffentlichen Veranstaltung zur Schau stellen, kommt auch nicht alle Tage vor. In Velden am Wörthersee ist das jetzt aber passiert. Dort entdeckten die Beamten der Polizeiinspektion Velden beim 23. internationalen Bat-Bee-Sportwagenfestival inmitten anderer heißer Boliden einen zur Sicherstellung ausgestellten Ferrari.

Anfang April hatten zwei deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitzen in Österreich diesen bei einem Sportwagen-Händler in Niederösterreich abgeholt und vorgegeben, das mehrere Hunderttausend Euro teure Fahrzeug bezahlen zu können. Geld erhielt der Händler allerdings keines. Also zeigte er den Vorfall an und die Staatsanwaltschaft Niederösterreich erließ eine Sicherstellungsanordnung.

Als sie das Fahrzeug in Velden entdeckten, stellten es die Kärntner Beamten sicher. Der Ferrari wird jetzt zurück zum Händler gebracht.