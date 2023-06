Noch bis Sonntag findet rund um Velden am Wörthersee das diesjährige internationale Sportwagentreffen mit zahlreichen hochpreisigen, aber vor allem leistungsstarken Boliden statt. Am Donnerstag führte die Polizei deshalb eine Schwerpunktaktion "Verkehr in Kärnten" durch.

"Die Sportwagenfahrer hielten sich größtenteils vorbildlich an die Straßenverkehrsordnung", so die Polizei in einer Aussendung. Es habe aber wegen einzelner Verstöße insgesamt 30 Organmandate und neun Verwaltungsanzeigen gegeben. Außerdem wurden drei Minderalkoholisierungen (zwischen 0,5 und 0,8 Promille) festgestellt und geahndet. Insgesamt hat die Polizei 120 Fahrzeuglenker kontrolliert.