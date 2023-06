"Eigentlich sind Wald- und Wiesentiere keine Freunde, im Buch mögen sie sich dann aber alle", erklärt die siebenjährige Valerie Herzeg. In ihrem ersten Kinderbuch haben Rassen und Barrieren keine Chance. Das merkt Protagonistin "Vali Wau" schon an ihrem ersten Schultag in der Tierschule. Dieser ist Handlungsstrang des zweiten Kinderbuchs des Villacher Magistratsdirektors Christoph Herzeg, das er nun mit Unterstützung seiner Tochter publiziert hat.