Dieser Markt ist mehr als ein Ort, an dem man Lebensmittel bekommt. Seit vielen Jahren ist der Faaker Bauernmarkt über den Sommer beliebter Treffpunkt der Geselligkeit. Tausende Gäste strömen Jahr für Jahr donnerstags auf das Gelände, das direkt in Faak liegt, um zu Schmökern, zu Verweilen, Abende in ihrer Gemeinde mit Nachbarn oder Touristen zu verbringen. In diesem Jahr neu gibt es eine „Pop-up Hütte“, in der unterschiedliche regionale Anbieter abwechselnd ihre kreativen Waren präsentieren. Der Markt hat noch bis September donnerstags (ausgenommen der Bike Week) von 17 bis 22.30 Uhr geöffnet.

Der Faaker Bauernmarkt ist einer der nominierten Märkte für unsere Platzwahl. Unter anderem mit dabei sind der Veldener Wochenmarkt, der Villacher Biobauernmarkt und der Villacher Wochenmarkt.

So können Sie ihren Favoriten einreichen:

Die Kleine Zeitung ist wieder auf der Suche nach einem schönen Platz in Kärnten und Osttirol. Gesucht werden die schönsten Märkte – vom Bauernmarkt bis zum Wochenmarkt. Alle Informationen und die Möglichkeit, Ihren Lieblingsplatz zu nominieren, finden Sie unter www.kleinezeitung.at/platzwahlktn

Wichtig: Nominieren Sie Ihren Lieblingsmarkt bitte mit Foto, Name des Platzes und Kontaktmöglichkeit. Die Nominierung ist bis 25. Juni möglich. Wer kann einen Platz nominieren? Jeder, der einen Lieblingsmarkt hat und der möchte, dass für diesen Platz abgestimmt wird.

Wie wird gewählt? Die Plätze, die bis zum 25. Juni nominiert werden und die unseren Kriterien entsprechen, nehmen an der Wahl teil. Diese wird von 2. bis zum 27. Juli online stattfinden, ebenfalls unter: www.kleinezeitung.at/platzwahlktn