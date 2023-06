Am Rande einer Wohnstraße in Villach stehen Kerzen und Engel. Irgendwer hat sogar Spielzeugautos gebracht und einen Mini-Teddybären – in Gedenken an den fünfjährigen Buben und seine Mama (43), die hier getötet wurden. An dieser Stelle im Stadtteil Völkendorf kam es im Jänner 2022 zu einer unfassbaren Tat: Der Fünfjährige und seine Mutter wurden totgefahren. Absichtlich totgefahren, wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sagt. Die Todeslenkerin, eine 38-jährige Rumänin, muss sich am kommenden Freitag wegen Doppelmordes am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Staatsanwältin fordert eine Verurteilung und zusätzlich eine Einweisung in ein Forensisch Therapeutisches Zentrum (früher: Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher).