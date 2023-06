Mehr als 200 Einsatzkräfte, 40 Einsatzfahrzeuge und 15 Freiwillige Feuerwehren aus dem ganzen Bezirk Villach Land mussten am vergangenen Sonntagvormittag in Villach ausrücken. Auf dem Betriebsgelände von Patrick Schöffmann in der Emil-von-Behring-Straße war ein Brand ausgebrochen, Lagerhalle standen in Vollbrand. Und die schwarze Rauchwolke war über der ganzen Stadt zu sehen.

Die Auswirkungen des Brandes in Villach © Tilli

Das Gebäude konnte nicht mehr gerettet werden. "Binnen zwei Stunden war alles zerstört. Wir hatten hier sieben Spezial-Kehrmaschinen. Alles ist verbrannt, das komplette Inventar. Ich hab’ nicht einmal mehr einen Schraubenzieher", sagte Schöffmann im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Die Feuerwehren konzentrierten sich in der Folge darauf, ein Übergreifen der Flammen auf das Verwaltungs- und Wohngebäude zu verhindern.

Erste Details bekannt

Während am Areal aktuell die Aufräumarbeiten vorangehen, wird weiter ermittelt. Nun geben die Brandermittler erste Details zur Ursache bekannt, die Ermittlungen aber laufen noch. "Von Fremdverschulden gehen wir nicht aus. Es dürfte sich um einen technischen Defekt handeln", sagt Werner Mohorko. Er ist der Leiter der Brandermittler des Landeskriminalamtes Kärnten. Eine Nachtragsmeldung werde die dann die tatsächliche Brandursache bestätigen.