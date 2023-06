Eine bisher unbekannte Autofahrerin sorgte am Mittwoch fast vier Stunden lang unfreiwillig für die Unterhaltung der Gäste vor dem Kultlokal "29er" am Udo-Jürgens-Platz in Villach. Die Lenkerin hatte ihren Pkw gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz in Sichtweite abgestellt, aber offenbar vergessen die Handbremse anzuziehen. Der Wagen rollte auf die Fahrbahn. Obwohl gerade noch so viel Platz blieb, dass Autos vorbeifahren konnten, blieben viele Lenker stehen und begannen zu hupen - sehr zum Gaudium der Menschen im Gastgarten.

Fahrerloses Verkehrshindernis. © KK

Weil sich das herren- beziehungsweise frauenlose Auto gegen 20 Uhr noch ein paar Zentimeter weiter in die Fahrbahn hinein bewegt hatte, schritt am Ende die Polizei ein. Die Beamten betätigten sich kurzerhand als Autoschieber. Mit der Hilfe von Passanten wurde der Pkw tatkräftig wieder in die Ausgangsposition zurück verfrachtet. "29er"-Wirt Reinhard Rogl steuerte Material zur Fixierung des Autos bei. "Erste Hilfe", lachte er. "Es ist ja nichts passiert – außer dass meine Gäste einiges zum Schauen hatten. Danke der Polizei für die Hilfe!"